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Экс-президент Реала находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса

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Лоренсо Санс попал в отделение интенсивной терапии.
Лоренсо Санс (справа)
Лоренсо Санс (справа)
Getty Images

Бывший президент Реала Лоренсо Санс находится в больнице в тяжелом состоянии.

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По информации AS, 76-летний мужчина несколько дней назад приехал в больницу с сильной лихорадкой и дефицитом кислорода. Теперь его перевели в отделение интенсивной терапии. Предположительно, состояние Санса вызвано коронавирусом.

На данный момент у врачей нет результатов анализа Лоренсо на COVID-19, однако врачи не сомневаются в том, что он болен именно этим вирусом.

Отметим, что Санс был президентом Королевского клуба с 1995 по 2000 годы.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал находится на карантине из-за коронавируса.

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Теги: Реал, Реал Мадрид, Испания, футбол, вне игры, коронавирус, COVID-19
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