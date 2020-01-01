Куман сообщил, когда может возглавить Барселону

Есть условие в контракте, которое позволит специалисту покинуть пост главного тренера сборной Нидерландов.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал, при каком условие может покинуть национальную команду и возглавить Барселону.

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“В моем контракте сказано, что я имею право, если у меня возникнет желание, уйти в Барселону по окончании чемпионата Европы-2020.

Конкретная дата не указана, так что если Евро-2020 перенесли на 2021 год, то и уйти я смогу не раньше 2021 года. Но это мы еще обсудим с руководством Федерации“, - приводит слова Кумана De Telegraaf.

Напомним, что сборная Нидерландов перенесла товарищеские матчи из-за коронавируса.