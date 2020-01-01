Клуб Лунина ввел режим внутренней изоляции

Украинец отправился на карантин.

Испанский Овьедо Андрея Лунина принял решение ввести режим внутренней самоизоляции команды и персонала в связи с распространением коронавируса, об этом информирует официальный сайт клуба.

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Руководство сообщило об отмене тренировок первой команды, как минимум, на неделю.

Кроме того, клуб рекомендует как можно дольше оставаться дома, соблюдать личную гигиену и не посещать места с большим количество людей.

Ранее Лунин прокомментировал пандемию коронавируса в Испании.