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Голкипер Вальядолида: Мне было сложно с Луниным, у него сдержанный характер

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Жорди Масип рассказал о своем бывшем одноклубнике.
Жорди Масип и Андрей Лунин
Жорди Масип и Андрей Лунин
Marca

Голкипер Вальядолида Жорди Масип поделился своим мнением о бывшем партнере по команде Андрее Лунине, который зимой покинул команду.

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“Сейчас у меня хорошие отношения с Хосе Каро (второй вратарь Вальядолида - прим.ред.). С Андреем Луниным мне было сложнее из-за его характера. Каждый идет своим путем.

С Хосе я много разговариваю, мы соревнуемся на тренировках. Хосе - отличный парень, Лунин тоже, но он более сдержанный. У каждого свой характер. Андрей более сосредоточен на себе“, - цитирует Масипа Marca.

Напомним, Лунин выступал за Вальядолид первую половину сезона-2019/20.

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Теги: футбол, Жорди Масип, Андрей Лунин, чемпионат Испании, Ла Лига, Вальядолид
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