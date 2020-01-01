Обамеянг может присоединиться к Барселоне
Услугами футболиста интересуются в Испании.
Нападающий лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в Барселону, сообщает Sport.es.
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Источник утверждает, что каталонцы хотели оформить трансфер габонца еще зимой, но получили отказ от “канониров“.
Отмечается, что родственники футболиста уже переехали в столицу Каталонии и снимают жилье в пригороде.
В этом сезоне Обамеянг провел 32 матча за Арсенал, где забил 20 голов.
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