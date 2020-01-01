Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Обамеянг может присоединиться к Барселоне

Комментариев: 0
Услугами футболиста интересуются в Испании.
Пьер-Эмерик Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
Getty Images

Нападающий лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в Барселону, сообщает Sport.es.

Читай также: Арсенал готов продать Обамеянга - Daily Express

Источник утверждает, что каталонцы хотели оформить трансфер габонца еще зимой, но получили отказ от “канониров“.

Отмечается, что родственники футболиста уже переехали в столицу Каталонии и снимают жилье в пригороде.

В этом сезоне Обамеянг провел 32 матча за Арсенал, где забил 20 голов.

Поделись:
Теги: футбол, Барселона, Пьер-Эмерик Обамеянг
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь