Обамеянг может присоединиться к Барселоне

Услугами футболиста интересуются в Испании.

Нападающий лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в Барселону, сообщает Sport.es.

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Источник утверждает, что каталонцы хотели оформить трансфер габонца еще зимой, но получили отказ от “канониров“.

Отмечается, что родственники футболиста уже переехали в столицу Каталонии и снимают жилье в пригороде.

В этом сезоне Обамеянг провел 32 матча за Арсенал, где забил 20 голов.