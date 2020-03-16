У трети футболистов Валенсии обнаружили коронавирус
Игроки сдали положительные тесты на недуг.
Валенсия объявила о новых положительных пробах на коронавирус среди футболистов команды.
Официальный сайт клуба cообщает, 35% игроков заразились недугом. Они принимали участие в поединке против Аталанты в Милане.
Отмечается, что футболисты перебывают в самоизоляции. Во всех случаях наблюдается асимптоматический характер заболевания
Ранее сообщалось, что чемпионат Испании может завершиться досрочно.
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