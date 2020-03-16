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У трети футболистов Валенсии обнаружили коронавирус

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Игроки сдали положительные тесты на недуг.
Валенсия
Валенсия
Getty Images

Валенсия объявила о новых положительных пробах на коронавирус среди футболистов команды.

Официальный сайт клуба cообщает, 35% игроков заразились недугом. Они принимали участие в поединке против Аталанты в Милане.

Отмечается, что футболисты перебывают в самоизоляции. Во всех случаях наблюдается асимптоматический характер заболевания

Ранее сообщалось, что чемпионат Испании может завершиться досрочно.

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Теги: футбол
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