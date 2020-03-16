Реал решил продать Бэйла

Валлиец покинет мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Мадридский Реал принял решение выставить на продажу вингера команды Гарета Бэйла.

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Как сообщает Marca, руководство "сливочных" считает, что 30-летний футболист больше не будет приносить команде пользу. В летнее трансферное окно Реал готов провести переговоры с клубами, заинтересованными в покупке валлийца.

Отметим, что нынешнее соглашение Бэйла с Королевским клубом рассчитано до 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл в очередной раз покинул стадион до того, как закончится матч Реала.