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Лунин: В Испании нет тревоги из-за коронавируса

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Украинский голкипер отметил, что люди делают покупки в магазинах ради своей безопасности.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
instagram.com/lunin_andrey/

На данный момент коронавирус COVID-19 существенно повлиял на мировой спорт, и особенно сильно пострадал европейский футбол. Большинство чемпионатов приостановлены из-за пандемии.

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Исключением не стали и испанские Ла Лига и Сегунда. В последней выступает украинец Андрей Лунин, который на правах аренды защищает ворота Овьедо. Наш соотечественник рассказал о текущей ситуации в стране.

"Касательно нашей испанской зоны, здесь, вроде бы, более-менее спокойно. Никакой тревоги нет. Ради безопасности люди делают покупки, мы тоже закупились наперед. Дома все есть", - приводит слова Лунина Football Hub.

Стоит сказать, что из-за сложившейся ситуации чемпионат Испании может завершиться досрочно.На данный момент в Испании зафиксировано 9 428 случаев заражения COVID-19, из них 335 человек скончались, а 530 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин может лишиться места в мадридском Реале.

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Теги: Андрей Лунин, Испания, Сегунда, Ла Лига, коронавирус, футбол, COVID-19
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