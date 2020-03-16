Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Молодой испанский футболист умер от коронавируса

Комментариев: 0
Всего за несколько часов до смерти футболист хорошо себя чувствовал и общался с близкими.
Франсиско Гарсия умер от коронавируса
Франсиско Гарсия умер от коронавируса
facebook.com/AtlPortadaAlta

Молодой испанский футболист Франсиско Гарсия умер от коронавируса.

Читай также: Владелец немецкого клуба разрабатывает вакцину от коронавируса

Как сообщает издание Marca, несколько дней назад у 21-летнего игрока обнаружили COVID-19. Его отправили в больницу и он был под присмотром врачей, однако вечером в воскресенье, 15 марта, скончался. Всего за несколько часов до смерти он хорошо себя чувствовал и общался с родными.

Источник также отмечает, что Гарсия был в зоне риска - ранее у него было онкологическое заболевание.

Франциско Гарсия играл за любительский клуб Атлетико Портада Альта, а также работал тренером в детской академии. Клуб уже выразил свои соболезнования по поводу его смерти. Также по поводу печального известия высказалась Малага, выступающая в испанской Сегунде.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо обратилось к болельщикам в связи с коронавирусом.

Поделись:
Теги: Испания, футбол, коронавирус, смерть, COVID-19
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь