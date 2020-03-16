Молодой испанский футболист умер от коронавируса

Всего за несколько часов до смерти футболист хорошо себя чувствовал и общался с близкими.

Молодой испанский футболист Франсиско Гарсия умер от коронавируса.

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Как сообщает издание Marca, несколько дней назад у 21-летнего игрока обнаружили COVID-19. Его отправили в больницу и он был под присмотром врачей, однако вечером в воскресенье, 15 марта, скончался. Всего за несколько часов до смерти он хорошо себя чувствовал и общался с родными.

Источник также отмечает, что Гарсия был в зоне риска - ранее у него было онкологическое заболевание.

Франциско Гарсия играл за любительский клуб Атлетико Портада Альта, а также работал тренером в детской академии. Клуб уже выразил свои соболезнования по поводу его смерти. Также по поводу печального известия высказалась Малага, выступающая в испанской Сегунде.

Desde el Club queremos trasladar al @AtlPortadaAlta nuestro más sentido pésame por la pérdida de uno de sus técnicos, Francisco García, así como mandar un cálido abrazo a sus familiares y amigos.



Entre todos debemos frenar al #COVIDー19.



DEP — Málaga CF (@MalagaCF) March 16, 2020

Ранее сообщалось, что киевское Динамо обратилось к болельщикам в связи с коронавирусом.