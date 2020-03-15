Чемпионат Испании может завершиться досрочно

Президент Ла Лиги выступил с заявлением.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о возможном возобновление чемпионата Испании, который был остановлен из-за коронавируса.

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“На выходных у меня был разговор с европейскими организациями и президентами испанских клубов по телефону. Сейчас все идет к тому, что мы досрочно завершим сезон и не будем его доигрывать.

На этой неделе в Европе могут быть приняты серьезные решения. Я нахожусь на постоянном контакте с президентами итальянской, немецкой и других лиг.

Коронавирус - это вопрос здоровья, для этого есть врачи. Мы же здесь, чтобы решить экономический вопрос, который возникнет в скором времени“, - приводит слова Тебаса Marca.

Ранее сообщалось, что у сотрудников испанского клуба обнаружили коронавирус.