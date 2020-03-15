Лунин может лишиться места в Реале
"Сливочные" намерены приобрести другого вратаря.
Французский вратарь Альфонс Ареола убедил руководство клуба своей игрой в качестве второго номера.
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Как сообщает As, “сливочные“ готовы приобрести голкипера на постоянной основе, который принадлежит ПСЖ.
Отмечается, что главный тренер Реала Зинедин Зидан доволен игрой француза и хочет видеть игрока в клубе на следующий сезон.
В текущем сезоне Ареола провел пять матчей, в которых пропустил семь голов.
Если мадридский клуб примет решение приобрести Альфонса, то Андрей Лунин будет вынужден и дальше проводить свою карьеру в арендах.
Ранее сообщалось, что представители Реала поздравили Лунина с отличной игрой в матче против Тенерифе.
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