Лунин может лишиться места в Реале

"Сливочные" намерены приобрести другого вратаря.

Французский вратарь Альфонс Ареола убедил руководство клуба своей игрой в качестве второго номера.

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Как сообщает As, “сливочные“ готовы приобрести голкипера на постоянной основе, который принадлежит ПСЖ.

Отмечается, что главный тренер Реала Зинедин Зидан доволен игрой француза и хочет видеть игрока в клубе на следующий сезон.

В текущем сезоне Ареола провел пять матчей, в которых пропустил семь голов.

Если мадридский клуб примет решение приобрести Альфонса, то Андрей Лунин будет вынужден и дальше проводить свою карьеру в арендах.

Ранее сообщалось, что представители Реала поздравили Лунина с отличной игрой в матче против Тенерифе.