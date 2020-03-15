Защитник Валенсии стал еще одним футболистом, заразившимся коронавирусом

Вирус COVID-19 продолжает отправлять на карантин футболистов.

Аргентинский защитник Валенсии Эсекиэль Гарай рассказал, что у него обнаружили коронавирус.

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"Понятно, что я плохо начал 2020 год. Я сдал тест на коронавирус, он положительный. Но я чувствую себя хорошо. Теперь нужно обратить внимание на рекомендации ВОЗ. Сейчас я в изоляции", - написал Гарай на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что семь игроков Сампдории заразились коронавирусом.