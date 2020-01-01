У сотрудников Алавеса обнаружили коронавирус

Два работника клуба оказались инфицированы, но болезнь протекает бессимптомно.

Испанский клуб Алавес сообщил, что у двух сотрудников был обнаружен коронавирус.

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Как сообщает официальный сайт клуба, было проведено тестирование всего персонала, которое выявило двух заболевших. Эти сотрудники работают в технико-спортивной структуре клуба.

Отмечается, что в понедельник будет проведено тестирование остальных членов команды, а все тренировки будут остановлены до тех пор, пока не будут получены результаты анализов.

Напомним, Ла Лига приостановила сезон из-за коронавируса.