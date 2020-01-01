Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Барселона заинтересовалась вундеркиндом из Лиона

Комментариев: 0
Каталонский клуб готов включиться в борьбу за 16-летнего футболиста.
Матис Райан Шерки (справа)
Матис Райан Шерки (справа)
Getty Images

Испанская Барселона проявляет интерес к юному полузащитнику из Лиона Матиасу Райану Шерки.

Читай также: Футболист Барселоны признан виновным по делу о порче имущества

По информации Calciomercato, “сине-гранатовые“ готовы осуществить трансфер 16-летнего игрока летом. В текущем сезоне Шерки отыграл 16 матчей за Лион, забив восемь голов и отличившись тремя ассистами.

Более того, в поединке Кубка Франции против Нанта юный вундеркинд оформил хет-трик.

Стоит сказать, что в трансфере Шерки также заинтересован Ювентус.

Ранее сообщалось, что Барселона отменила все свои тренировки из-за коронавируса.

Поделись:
Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, трансфер, Лион, Лига 1, чемпионат Франции по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь