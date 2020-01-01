Барселона заинтересовалась вундеркиндом из Лиона

Каталонский клуб готов включиться в борьбу за 16-летнего футболиста.

Испанская Барселона проявляет интерес к юному полузащитнику из Лиона Матиасу Райану Шерки.

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По информации Calciomercato, “сине-гранатовые“ готовы осуществить трансфер 16-летнего игрока летом. В текущем сезоне Шерки отыграл 16 матчей за Лион, забив восемь голов и отличившись тремя ассистами.

Более того, в поединке Кубка Франции против Нанта юный вундеркинд оформил хет-трик.

Стоит сказать, что в трансфере Шерки также заинтересован Ювентус.

Ранее сообщалось, что Барселона отменила все свои тренировки из-за коронавируса.