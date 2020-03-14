Рамос принял участие во флешмобе в честь врачей, борющихся с коронавирусом
Защитник Реала Серхио Рамос принял участие во флешмобе, который был посвящен врачам, борющимся с коронавирусом.
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Накануне вечером, в 22:00 по испанскому времени, в Мадриде провели акцию поддержки врачам - местные жители из окон своих домов начали аплодировать в честь всех работников здравоохранения, которые борются с COVID-19.
“Благодарю всех профессионалов, которые обеспечивают нас всем необходимым. Именно на таком великодушии и солидарности держится общество. Спасибо вам!
Аплодирую всем работникам здравоохранения. Вы - наши герои. Благодарю вас от всего сердца“, - написал Рамос на своей страничке в Twitter.
Un aplauso de reconocimiento a todos los profesionales de la sanidad. Sois nuestros héroes. GRACIAS de corazón. ❤ pic.twitter.com/esIpLDYPXS— Sergio Ramos (@SergioRamos) March 14, 2020
Отметим, что в Испании на данный момент зафиксировано 3 146 случаев болезни, из которых 86 оказались смертельными, а 189 человек уже выздоровели.
Напомним, чемпионат Испании на данный момент приостановлен из-за коронавируса.
Ранее сообщалось, что мадридский Реал отправился на карантин.
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