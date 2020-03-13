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Барселона отменила все тренировки

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Каталонский клуб не будет проводить тренировки до тех пор, пока чемпионат не возобновится.
Барселона отменила тренировки до возобновления сезона
Барселона отменила тренировки до возобновления сезона
Getty Images

Барселона приняла решение полностью остановить весь тренировочный процесс и любую активность футболистов на период остановки чемпионата Испании.

Как сообщает пресс-служба Барселоны, президент клуба Жозеп Бартомеу провел встречу с командой и объяснил сложившуюся ситуацию.

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“Учитывая нынешнюю ситуацию, клуб поддерживает рекомендации медицинского персонала и приостанавливает любую деятельность“, - говорится в сообщении “сине-гранатовых“ в Twitter.

Также отмечается, что футболисты получат индивидуальный план тренировок, который они должны будут выполнять, находясь в изоляции.

Напомним, чемпионат Испании приостановил все матчи из-за коронавируса.

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Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании, коронавирус, COVID-19
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