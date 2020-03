Барселона отменила все тренировки

Барселона приняла решение полностью остановить весь тренировочный процесс и любую активность футболистов на период остановки чемпионата Испании.

Как сообщает пресс-служба Барселоны, президент клуба Жозеп Бартомеу провел встречу с командой и объяснил сложившуюся ситуацию.

Читай также: Барселона хочет предложить Месси контракт с рекордной зарплатой

“Учитывая нынешнюю ситуацию, клуб поддерживает рекомендации медицинского персонала и приостанавливает любую деятельность“, - говорится в сообщении “сине-гранатовых“ в Twitter.

Given the healthcare situation and according to the recommendations of the Club's medical staff, the first team has suspended all activity until further notice. pic.twitter.com/NpKMg9QfWP