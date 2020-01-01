Барселона планирует избавиться от Ракитича
Хорват может покинуть "сине-гранатовых" ближайшим летом.
Испанская Барселона собирается продать полузащитника Ивана Ракитича ближайшим летом.
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По информации CCMA, в руководстве клуба считают наиболее удачным вариант с продажей футболиста именно этим летом, за год до окончания его контракта с клубом. Интерес к 32-летнему хавбеку проявляют ПСЖ и Ювентус.
Источник также отмечает, что сам Ракитич не хочет покидать стан каталонского клуба.
В текущем сезоне Иван отыграл 21 матч в Примере, в которых отличился тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Иван Ракитич согласовал условия с Атлетико.
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