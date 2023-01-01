Барселона хочет предложить Месси контракт с рекордной зарплатой
Новый контракт может быть подписан до 2023 года.
Руководство Барселоны хочет подписать новое контрактное соглашение с лидером команды Лионелем Месси, об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
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По информации источника, функционеры каталонского клуба намерены увеличить зарплату аргентинскому футболисту до 50 миллионов евро в год.
Новый контракт будет рассчитан до 2023 года. Отметим, что переговоры на данный момент продолжаются.
В текущем сезоне аргентинец провел за Барселону 29 игр, в которых ему удалось забить 22 гола и отдать 12 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Месси не планирует подписывать долгосрочный контракт с Барселоной.
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