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Рамос - о поражении от Бетиса: Это справедливый результат

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Мадридский клуб должен улучшить собственную игру.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос прокомментировал поражение Бетису (1:2) в рамках чемпионата Испании.

“Это довольно справедливый результат. Мы должны критически воспринимать свою игру. 

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Мы не сходили с ума после победы над Барселоной, и не будем делать этого и сейчас. Нас еще ждет долгий путь. Если мы хотим стать чемпионами, то нельзя упускать такие возможности. Мы должны отреагировать и вернуться сильнее.

Это нормально, когда вещи не складываются так, как планировалось на тренировках. Бетис показывал свою игру. Реал был посредственный, играя хорошо лишь эпизодами“, - приводит слова Рамоса Marca.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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Теги: Серхио Рамос, Реал Мадрид, Бетис, Ла Лига, чемпионат Испании по футболу, футбол
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