Рамос - о поражении от Бетиса: Это справедливый результат
Мадридский клуб должен улучшить собственную игру.
Капитан мадридского Реала Серхио Рамос прокомментировал поражение Бетису (1:2) в рамках чемпионата Испании.
“Это довольно справедливый результат. Мы должны критически воспринимать свою игру.
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Мы не сходили с ума после победы над Барселоной, и не будем делать этого и сейчас. Нас еще ждет долгий путь. Если мы хотим стать чемпионами, то нельзя упускать такие возможности. Мы должны отреагировать и вернуться сильнее.
Это нормально, когда вещи не складываются так, как планировалось на тренировках. Бетис показывал свою игру. Реал был посредственный, играя хорошо лишь эпизодами“, - приводит слова Рамоса Marca.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча.
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