Бетис - Реал 2:1 видео голов и обзор матча чемпионата Испании

"Сливочные" сенсационно уступили на выезде.

Бетис - Реал: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках 26-го тура чемпионата Испании мадридский Реал на выезде уступил Бетису.

Хозяева поля открыли счет под конец первого тайма. Сидней оказался первым на подборе, после неразберихи у ворот “сливочных“, и мощным ударом пробил под перекладину. Реал сумел отыграться в компенсированное время первого тайма. Бензема реализовал пенальти.

Решающий гол был забит во втором тайме. Тельо поразил ворота Куртуа, тем самым принеся победу Бетису.

Мадридский Реал опустился на второе место в таблице, пропустив Барселону вперед.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Бетис — Реал 2:1

Голы: Сидней, 40, Тельо, 82 — Бензема, 45+3 (с пенальти)

Бетис: Роблес — Эмерсон, Сидней, Бартра, Морено (Педраса, 77) — Гонсалес (Г. Родригес, 73) — Фекир, Каналес, Гуардадо, Хоакин (Тельо, 66) — Морон

Реал: Куртуа — Милитан, Варан, Рамос, Марсело (Менди, 59) — Модрич (Вальверде, 79), Каземиро, Кроос (М. Диас, 69) — Васкес, Бензема, Винисиус

Предупреждения: Гуардадо — Марсело.