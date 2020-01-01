Бетис - Реал 2:1 видео голов и обзор матча чемпионата Испании
В рамках 26-го тура чемпионата Испании мадридский Реал на выезде уступил Бетису.
Хозяева поля открыли счет под конец первого тайма. Сидней оказался первым на подборе, после неразберихи у ворот “сливочных“, и мощным ударом пробил под перекладину. Реал сумел отыграться в компенсированное время первого тайма. Бензема реализовал пенальти.
Решающий гол был забит во втором тайме. Тельо поразил ворота Куртуа, тем самым принеся победу Бетису.
Мадридский Реал опустился на второе место в таблице, пропустив Барселону вперед.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Бетис — Реал 2:1
Голы: Сидней, 40, Тельо, 82 — Бензема, 45+3 (с пенальти)
Бетис: Роблес — Эмерсон, Сидней, Бартра, Морено (Педраса, 77) — Гонсалес (Г. Родригес, 73) — Фекир, Каналес, Гуардадо, Хоакин (Тельо, 66) — Морон
Реал: Куртуа — Милитан, Варан, Рамос, Марсело (Менди, 59) — Модрич (Вальверде, 79), Каземиро, Кроос (М. Диас, 69) — Васкес, Бензема, Винисиус
Предупреждения: Гуардадо — Марсело.
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