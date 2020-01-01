Барселона минимально обыграла Сосьедад и вернулась на первую строчку Ла Лиги

Единственный гол был забит на 81-й минуте встречи.

Каталонская Барселона одержала минимальную победу над Реал Сосьедадом в матче 27-го тура чемпионата Испании.

Единственный гол в этом поединке забил Лионель Месси на 81-й минуте, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой Ле Норманда.

Теперь в активе "сине-гранатовых" 58 очков и первое место в турнирной таблице Ла Лиги, однако Реал имеет все шансы обойти Барселону - "сливочные" сыграют матч 27-го тура против Бетиса завтра, 8 марта.

Барселона - Реал Сосьедад 1:0

Гол: Месси, 81 (пен.)

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Ракитич (Видаль, 74), Бускетс, де Йонг - Месси, Брайтвейт (Фирпо, 89), Гризманн (Фати, 85).

Реал Сосьедад: Ремиро - Горосабель, Льоренте (Субельдия, 71), Ле Норманд, Монреаль - Гевара, Мерино, Эдегор - Порту, Барренечеа (Оярсабаль, 58) - Исак (Виллиан Жозе, 84).

Предупреждения: Ленгле, Месси, Пике, Бускетс - Мерино, Гевара, Оярсабаль.