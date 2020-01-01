Атлетико - Севилья 2:2 видео голов и обзор матча Ла Лиги

Атлетико и Севилья не сумели выявить победителя в матче 27-го тура Примеры.

Атлетико - Севилья: видео голов Getty Images

Мадридский Атлетико на своем поле сыграл вничью с Севильей в матче 27-го тура Ла Лиги.

Гости открыли счет на 19-й минуте встречи, однако “матрасники“ не только отыгрались, но и вышли вперед к 36-й минуте встречи.

Правда, удержать победу Атлетико не смог - Лукас Окампос реализовал пенальти в конце первого тайма, установив окончательный счет - 2:2.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Атлетико - Севилья:

Атлетико - Севилья 2:2

Голы: Мората, 32 (пенальти), Жоау Фелиш, 36 - де Йонг, 19, Окампос, 43 (пенальти).

Атлетико: Облак - Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо (Феррейра Карраско, 54) - Корреа, Сауль, Льоренте, Коке - Жоау Фелиш (Витоло, 80), Мората (Диего Коста, 68).

Севилья: Вацлик - Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон - Жордан (Серджи Гомес, 74), Банега, Гудель – Окампос (Васкес, 81), де Йонг - Сусо (Эн-Несири, 63).

Предупреждения: Жоау Феликс, Триппьер - Диего Карлос, Навас, Банега, Гудель.