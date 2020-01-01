Игроки Барселоны разочаровались в главном тренере команды

Испанец проработал в каталонском клубе всего лишь два месяца.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен потерял поддержку своих подопечных.

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Как сообщает Catalunya Radio, некоторые ключевые игроки "сине-гранатовых" считают, что новый тренерский штаб во главе с Сетьеном не способен управлять таким большим коллективом.

Сомнения начали появляться после поражения Барселоны от Валенсии со счетом 2:0, а после поражения в Эль Класико конфликт усилился.

Ранее сообщалось, что легендарный Хави выдвигал Барселоне восемь условий для назначения главным тренером.