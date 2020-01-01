Почеттино - кандидат на замену Зидана в Реале

Экс-наставник Тоттенхэма может продолжить карьеру в мадридском клубе.

Бывший тренер лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино может встать у руля Реала.

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По информации The Independent, некоторые лица из руководства мадридского клуба недовольны работой Зинедина Зидана, в особенности после поражения "сливочных" от Манчестер Сити на Сантьяго Бернабеу в рамках Лиги чемпионов.

Источник утверждает, что в случае вылета команды из еврокубкового турнира, а также если Реал упустит первое место в Ла Лиге, то Королевский клуб уволит Зидана и пригласит на его место Почеттино.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино может возглавить другой мадридский клуб - Атлетико.