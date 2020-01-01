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Неймар - приоритетная цель Барселоны на лето

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Каталонцы намерены вернуть бразильского форварда в свою команду.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар в летнее трансферное окно может вернутся в состав испанской Барселоны.

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По информации AS, бразильский футболист стал приоритетной трансферной целью каталонского клуба на ближайшее лето. Отмечается, что переговоры с парижанами "сине-гранатовые" собираются начать уже в ближайшее время.

Отметим, что контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до июня 2022 года. В текущем сезоне 28-летний форвард отыграл 20 матчей за парижан, в которых забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Неймар в феврале отказывался тренироваться с ПСЖ.

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Теги: Неймар, Барселона, чемпионат Испании по футболу, ПСЖ, трансфер, футбол
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