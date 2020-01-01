Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Атлетико согласовал контракт с Ракитичем - Marca

Комментариев: 0
Хорват может перебраться в Мадрид.
Иван Ракитич
Иван Ракитич
Getty Images

Атлетико продолжает работать над трансфером полузащитника Барселоны Ивана Ракитича, сообщает Marca.

Отмечается, что хорват согласился принять условия мадридского клуба.

Теперь “матрасникам“ нужно договориться о сумме трансфера с Барселоной.

В этом сезоне Ракитич сыграл в 30 матчах за Барселону, где отметился четырьмя результативными передачами.

Ранее Ракитич признался, что хотел покинуть Барселону при Эрнесто Вальверде.

Поделись:
Теги: футбол, Иван Ракитич, Атлетико
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь