Атлетико согласовал контракт с Ракитичем - Marca

Хорват может перебраться в Мадрид.

Атлетико продолжает работать над трансфером полузащитника Барселоны Ивана Ракитича, сообщает Marca.

Отмечается, что хорват согласился принять условия мадридского клуба.

Теперь “матрасникам“ нужно договориться о сумме трансфера с Барселоной.

В этом сезоне Ракитич сыграл в 30 матчах за Барселону, где отметился четырьмя результативными передачами.

Ранее Ракитич признался, что хотел покинуть Барселону при Эрнесто Вальверде.