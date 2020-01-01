Атлетико согласовал контракт с Ракитичем - Marca
Хорват может перебраться в Мадрид.
Атлетико продолжает работать над трансфером полузащитника Барселоны Ивана Ракитича, сообщает Marca.
Отмечается, что хорват согласился принять условия мадридского клуба.
Теперь “матрасникам“ нужно договориться о сумме трансфера с Барселоной.
В этом сезоне Ракитич сыграл в 30 матчах за Барселону, где отметился четырьмя результативными передачами.
Ранее Ракитич признался, что хотел покинуть Барселону при Эрнесто Вальверде.
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