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Барселона готова пожертвовать двумя футболистами для подписания Мартинеса

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Кроме этого, каталонский клуб готов заплатить 70 миллионов евро.
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес
Getty Images

Каталонская Барселона намерена найти нападающего, который смог бы усилить конкуренцию в клубе. Руководство “сине-гранатовых“ хочет летом подписать игрока Интера Лаутаро Мартинеса, об этом сообщает fcintermews.it.

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По информации источника, испанский клуб готов отдать полузащитника Артуро Видаля и крайнего защитника Нельсона Семеду в состав “нерадзурри“. Кроме этого, заплатить 70 миллионов евро.

Отметим, что руководство каталонского клуба оценивает чилийского полузащитника оценивают в 20 миллионов евро, а португальского защитника в - 40 миллионов. Таким образом, цена за Лаутаро составит порядка 130 миллионов евро, но клаусула аргентинца - 111 миллионов.

Ранее сообщалось, что Интер настаивает на включение в сделку нападающего Барселоны Антуана Гризманна.

Отметим, что мадридский Реал намерен перехватить аргентинца у “сине-гранатовых“.

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Теги: Барселона, Артуро Видаль, Нельсон Семеду, Лаутаро Мартинес, Интер, футбол
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