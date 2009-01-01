Роналду хочет вернуться в Реал

Португалец посетил матч своей бывшей команды.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду присутствовал на Сантьяго Бернабеу, где его бывший клуб Реал одержал победу в матче против Барселоны (2:0).

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Как сообщил Эду Агуирре, близкий к португальцу, у Роналду есть желание вернуться в стан “сливочных“, где он выступал с 2009 по 2018 год.

“Я знаю, что у Криштиану хочет вернуться в Реал. Он чувствовал привязанность к Мадриду, когда вновь посетил Сантьяго Бернабеу. Он был взволнован.

На данный момент он полностью сосредоточен на Ювентусе, но в футболе никогда не говори никогда. Я не знаю, что произойдет в будущем, никто не может знать“, - отметил Агуирре в эфире El Chiringuito TV.

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