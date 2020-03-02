Зозуля: Я жду, когда фанаты Райо Вальекано назовут меня геем
Украинский футболист с иронией ответил фанатам Райо Вальекано.
Украинский футболист Альбасете Роман Зозуля поделился мнением по поводу того, что болельщики Райо Вальекано назвали его коммунистом.
“Когда все только начиналось, я был фашистом. После этого они начали изучать мой Facebook и я стал нацистом. После всего я стал расистом и сегодня я не слышал, но мне сказали, что кричали: “Комуннист“.
Они еще сами не могут разобраться во мне. Скоро скажут, что я марикон. Марикон - это гей по-испански. Я уже жду этих выкриков“, - рассказал Зозуля для ПроФутбола.
Ранее сообщалось, что Райо Вальекано обратился в CAS по делу Зозули.
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