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Зозуля: Я жду, когда фанаты Райо Вальекано назовут меня геем

Комментариев: 2
Украинский футболист с иронией ответил фанатам Райо Вальекано.
Роман Зозуля
Роман Зозуля
albacetebalompie.es

Украинский футболист Альбасете Роман Зозуля поделился мнением по поводу того, что болельщики Райо Вальекано назвали его коммунистом.

“Когда все только начиналось, я был фашистом. После этого они начали изучать мой Facebook и я стал нацистом. После всего я стал расистом и сегодня я не слышал, но мне сказали, что кричали: “Комуннист“.

Они еще сами не могут разобраться во мне. Скоро скажут, что я марикон. Марикон - это гей по-испански. Я уже жду этих выкриков“, - рассказал Зозуля для ПроФутбола.

Ранее сообщалось, что Райо Вальекано обратился в CAS по делу Зозули.

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Теги: Роман Зозуля, Альбасете, Райо Вальекано Сегунда, футбол
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Комментариев (2)
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futbolprognoz    02.03.2020, 12:01
Оценка:  0
futbolprognoz
ну ты и нацик, и фашист. Всё правильно люди говорят
УкраинаЦэГабон    02.03.2020, 11:36
Оценка:  0
УкраинаЦэГабон
Ти не гeй.Ти підop.
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