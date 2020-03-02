Зозуля: Я жду, когда фанаты Райо Вальекано назовут меня геем

Украинский футболист с иронией ответил фанатам Райо Вальекано.

Украинский футболист Альбасете Роман Зозуля поделился мнением по поводу того, что болельщики Райо Вальекано назвали его коммунистом.

“Когда все только начиналось, я был фашистом. После этого они начали изучать мой Facebook и я стал нацистом. После всего я стал расистом и сегодня я не слышал, но мне сказали, что кричали: “Комуннист“.

Они еще сами не могут разобраться во мне. Скоро скажут, что я марикон. Марикон - это гей по-испански. Я уже жду этих выкриков“, - рассказал Зозуля для ПроФутбола.

Ранее сообщалось, что Райо Вальекано обратился в CAS по делу Зозули.