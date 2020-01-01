Зидан: У меня прекрасные ощущения после победы над Барселоной

"Сливочные" вышли на первое место в таблице.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан подвел итоги победного матча над Барселоной (2:0) в рамках чемпионата Испании.

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“Я доволен итоговым результатом. Прекрасные ощущения. Первый тайм был очень сложным для нас, но он соответствовал уровню матча. После перерыва мы в атаке показали весь свой потенциал и, что важнее всего, прекрасно прессинговали. Против Барселоны нужно не давать им думать.

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Винисиус своей активностью заслужил забить гол. Для него это очень важное взятие ворот против соперника такого уровня. Мне бы хотелось, чтобы Иско реализовал свой момент, но тер Штеген не позволил оказаться мячу в воротах.

Сегодня Мариано Диас оказался важным игроком встречи. Он вышел на замену и забил, чему я очень рад“, - цитирует Зидана Marca.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.