Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сетьен: Поражение от Реала не имеет большого значения

Комментариев: 0
Каталонский клуб может выйти на первое место, ведь еще достаточно матчей в сезоне.
Кике Сетьен
Кике Сетьен
Getty Images

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал поражение мадридскому Реалу (0:2) в рамках Ла Лиги, которое опустило “сине-гранатовых“ на вторую строчку в таблице.

Читай также: Месси установил новый рекорд Барселоны в Эль Класико

“Я считаю, что мы хорошо провели первый тайм, но Реал активизировался во втором. Мы неплохо начали после перерыва, но потом начали допускать ошибки в передачах. Мы должны поздравить Реал с победой.

Заслуга Реала или недостаток Барселоны? Мне кажется, что то и то в одинаковой степени. Нужно отдать должное футболистам мадридского клуба, ведь они сыграли очень интенсивно.

Сейчас поражение от Реала не имеет большого значения. У них есть преимущество в одно очко, но в будущем ситуация может быстро измениться“, - цитирует Сетьена AS.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Поделись:
Теги: Кике Сетьен, Барселона, Реал Мадрид, Ла Лига, чемпионат Испании по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь