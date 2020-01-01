Сетьен: Поражение от Реала не имеет большого значения

Каталонский клуб может выйти на первое место, ведь еще достаточно матчей в сезоне.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал поражение мадридскому Реалу (0:2) в рамках Ла Лиги, которое опустило “сине-гранатовых“ на вторую строчку в таблице.

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“Я считаю, что мы хорошо провели первый тайм, но Реал активизировался во втором. Мы неплохо начали после перерыва, но потом начали допускать ошибки в передачах. Мы должны поздравить Реал с победой.

Заслуга Реала или недостаток Барселоны? Мне кажется, что то и то в одинаковой степени. Нужно отдать должное футболистам мадридского клуба, ведь они сыграли очень интенсивно.

Сейчас поражение от Реала не имеет большого значения. У них есть преимущество в одно очко, но в будущем ситуация может быстро измениться“, - цитирует Сетьена AS.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.