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Реал - Барселона 2:0 видео голов и обзор матча чемпионата Испании

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"Сливочные" добыли тяжелую победу над каталонским клубом.

Реал - Барселона: видео голов и обзор матча
Реал - Барселона: видео голов и обзор матча
Getty Images

В центральном поединке 26-го тура чемпионата Испании мадридский Реал дома принимал Барселону.

Счет был открыт во втором тайме, когда Винисиус открылся под передачу Крооса с фланга и поразил ближний угол тер Штегена. Отметим, что 19-летний бразилец стал самым молодым игроком в истории, который отличался в Эль Класико.

В компенсированное время ко второму тайму на поле вышел Мариано Диас, который спустя одну минуту забил в ворота Барселоны. 

“Сливочные“ одержали победу над прямым конкурентом в Ла Лиге и вышли на первое место в таблице.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал - Барселона:

Реал - Барселона 2:0
Голы: Винисиус, 71, Мариано Диас, 90+2

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Вальверде (Васкес, 86), Каземиро, Кроос — Иско (Модрич, 79), Бензема (М. Диас, 90+1), Винисиус

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Умтити, Альба — Артур (Ракитич, 81), Бускетс, де Йонг — Видаль (Брайтвейт, 69) — Месси, Гризманн (Фати, 81)

Предупреждения: Винисиус, Карвахаль — Альба, Месси

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Теги: Реал Мадрид, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании по футболу, футбол, видео голов, обзор матча
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