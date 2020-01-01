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Винисиус - самый молодой футболист, забивавший в Эль Класико в рамках Ла Лиги

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Юный бразилец установил рекорд в матчах с Барселоной.
Гол Винисиуса в ворота Барселоны
Гол Винисиуса в ворота Барселоны
Getty Images

В центральном поединке 28-го тура чемпионата Испании мадридский Реал одолел Барселону (2:1) на домашнем стадионе Сантьяго Бернабеу.

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Первый гол “сливочных“ был забит на 71-й минуте поединка. Винисиус Жуниор отличился благодаря рикошету от ноги Пике.

Таким образом, бразильский игрок стал самым молодым футболистом, забивавший в Эль Классико в рамках Ла Лиг. Винисиус отметился голом в возрасте 19 лет и 233 дня.

Юный игрок сумел побить рекорд, который принадлежал Лионелю Месси. Аргентинец оформил хет-трик в ворота Реала в матче, который состоялся 10 марта 2007. На момент того поединка Месси исполнилось 19 лет и 259 дней.

Отметим, что футболист Барселоны Лионель Месси установил новый рекорд Барселоны в Эль Класико.

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Теги: Винисиус Жуниор, Реал Мадрид, Барселона, Ла Лига, Лионель Месси, Эль Класико, футбол, рекорд, достижение
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