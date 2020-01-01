Месси установил новый рекорд Барселоны в Эль Класико

Аргентинец провел рекордное количество матчей за каталонский клуб против мадридского Реала.

В рамках 26-го тура чемпионата Испании мадридский Реал дома одолел Барселону (2:1). Победа позволила выйти “сливочным“ на первое место в Ла Лиге.

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Аргентинский футболист каталонского клуба Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе. Для него это был 43-й матч в Эль Класико. Нападающий установил новый рекорд Барселоны по количеству проведенных матчей с Реалом за всю историю.

Отметим, что Месси опередил легенду каталонского клуба Хави.

Абсолютным рекордом противостояние является показатель футболиста мадридского Реала Серхио Рамоса, который провел 44 матча в Эль Класико.

Ранее сообщалось, что Месси вышел на пятое место по количеству игр в ЛЧ.