Реал переиграл Барселону и вышел на первое место

"Сливочные" одержали победу в Эль Класико.

Мадридский Реал перед матчем с Барселоной не выглядел фаворитом противостояния. Во-первых, “сливочные“ уже много лет не могут обыграть соперника на домашней арене. В последних трех матчах на Сантьяго Бернабеу было зафиксировано три победы “блаугранас“.



Во-вторых, в последних матчах Реал выглядел не лучшим образом - сыграли вничью с Сельтой дома, проиграли на выезде Леванте, а затем уступили Ман Сити в Лиге чемпионов.



Но с Барсой все сложилось намного лучше.



Команда Кике Сетьена в первом туре много контролировала мяч, создавала моменты. Они были не самыми опасными, но их было больше, нежели у хозяев поля. Отличный шанс не реализовал Антуанн Гризманн, не попавший по воротам после прострела, а сильный удар Лео Месси сумел парировать Тибо Куртуа.

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Во второй половине и Реал, и Барсу, как-будто подменили. Игра началась на встречных курсах, но при этом преимущество было именно у Реала. Ключевой момент случился после 25 минут с начала половины. Вышедший на замену Мартин Брэйтуэйт не сумел переиграть Куртуа, а в ответной атаке Винисиус Жуниор забил гол. Бразилец получил мяч от Крооса и пробивал очень неточно, но ему повезло с рикошетом. От Жерара Пике снаряд полетел в ближний угол.

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Барселона пыталась отыграться, но при этому у Реала было больше шансов забить еще, нежели у Барселоны сравнять счет. Лионель Месси провел далеко не лучший матч. Помимо выхода один на один, который парировал Куртуа, также одну встречу с вратарем отменил Марсело, сумевший помешать Лео.

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В конце встречи Зинедин Зидан начал тянуть время заменами. На 90+1 вышел Мариано Диас. Вышел и сразу забил. Форвард ворвался в штрафную и пробил в ближний угол. Пробил коряво, но мяч все же залетел в ворота. 2:0 - Реал побеждает и возвращает себе первую строчку турнирной таблицы.





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Реал Мадрид - Барселона 2:0

Голы: Винисиус Жуниор, 71, Мариано, 90+2



Реал: Куртуа - Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело - Кроос, Каземиро, Вальверде (Лукас, 86) - Иско (Модрич, 79), Бензема (Мариано, 90+1), Винисиус



Барселона: Тер Штеген - Семеду, Пике, Умтити, Альба - Артур (Ракитич, 81), Бускетс, де Йонг - Видаль (Брейтуэйт, 69), Месси, Гризманн (Фати, 81)



Предупреждения: Винисиус, Карвахаль - Альба, Месси