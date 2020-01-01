Лунин впервые отстоял "на ноль" за Овьедо

Украинский вратарь впервые не пропустил за восемь матчей.

В рамках 30-го тура Сегунды Реал Овьедо дома минимально переиграл Тенерифе 1:0.

Украинский вратарь Овьедо Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе. За весь матч по его воротам нанесли семь ударов, один из которых - в створ. Тенерифе так и не сумел распечатать поразить ворота Лунина.

Таким образом, украинский вратарь впервые за восемь матчей не пропустил за Овьедо. В предыдущих семи поединках Лунин пропустил девять голов.

Напомним, что Лунин признан лучшим игроком Овьедо в январе.