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Лунин впервые отстоял "на ноль" за Овьедо

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Украинский вратарь впервые не пропустил за восемь матчей.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
realoviedo.es

В рамках 30-го тура Сегунды Реал Овьедо дома минимально переиграл Тенерифе 1:0.

Украинский вратарь Овьедо Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе. За весь матч по его воротам нанесли семь ударов, один из которых - в створ. Тенерифе так и не сумел распечатать поразить ворота Лунина.

Таким образом, украинский вратарь впервые за восемь матчей не пропустил за Овьедо. В предыдущих семи поединках Лунин пропустил девять голов.

Напомним, что Лунин признан лучшим игроком Овьедо в январе.

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Теги: Андрей Лунин, Реал Оьведо, Овьедо, Сегунда, футбол
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