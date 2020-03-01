Стали известны стартовые составы на Эль-Класико

Команды огласили стартовые составы на матч.

В рамках 26-го тура чемпионата Испании состоится ключевой матч тура. Мадридский Реал на домашнем стадионе Сантьяго Бернабеу будет принимать Барселону

Главные тренера команд объявили стартовые составы на Эль Класико:

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Вальверде, Каземиро, Кроос — Иско, Бензема, Винисиус

Запасные: Ареола, Милитан, Модрич, Бэйл, Васкес, Менди, М. Диас

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Умтити, Альба — Артур, Бускетс, де Йонг — Видаль — Месси, Гризманн

Запасные: Нето, Лангле, Ракитич, Фирпо, Кольядо, Брайтвейт, Фати

Our starting 1️⃣1️⃣ for #ElClásico! — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 1, 2020

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

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