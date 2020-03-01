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Стали известны стартовые составы на Эль-Класико

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Команды огласили стартовые составы на матч.
Реал Мадрид - Барселона: стартовые составы
Реал Мадрид - Барселона: стартовые составы
Getty Images

В рамках 26-го тура чемпионата Испании состоится ключевой матч тура. Мадридский Реал на домашнем стадионе Сантьяго Бернабеу будет принимать Барселону

Главные тренера команд объявили стартовые составы на Эль Класико:

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Вальверде, Каземиро, Кроос — Иско, Бензема, Винисиус

Запасные: Ареола, Милитан, Модрич, Бэйл, Васкес, Менди, М. Диас

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Умтити, Альба — Артур, Бускетс, де Йонг — Видаль — Месси, Гризманн

Запасные: Нето, Лангле, Ракитич, Фирпо, Кольядо, Брайтвейт, Фати

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на эту встречу.

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Теги: Реал Мадрид, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, стартовые составы, Эль Класико
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