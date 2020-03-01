Стали известны стартовые составы на Эль-Класико
В рамках 26-го тура чемпионата Испании состоится ключевой матч тура. Мадридский Реал на домашнем стадионе Сантьяго Бернабеу будет принимать Барселону
Главные тренера команд объявили стартовые составы на Эль Класико:
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Вальверде, Каземиро, Кроос — Иско, Бензема, Винисиус
Запасные: Ареола, Милитан, Модрич, Бэйл, Васкес, Менди, М. Диас
📋✅ ¡Nuestro XI inicial 🆚 @FCBarcelona_es! #ElClásico | #RMLiga pic.twitter.com/KeVRWg0uuO— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 1, 2020
Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Умтити, Альба — Артур, Бускетс, де Йонг — Видаль — Месси, Гризманн
Запасные: Нето, Лангле, Ракитич, Фирпо, Кольядо, Брайтвейт, Фати
Our starting 1️⃣1️⃣ for #ElClásico!— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 1, 2020
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.
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