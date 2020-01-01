Сетьен: Для Реала Эль Класико - это жизненно важный матч
Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал предстоящий поединок против Реала в рамках чемпионата Испании.
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“Для Реала это жизненно важный матч. Могу сказать, что даже более важный, чем для нас. Это связано с ситуацией в турнирной таблице. Барселона может опередить Реал на 5 очков после матча, что станет большим шагом вперед.
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Это заставит их наверстывать упущенное. Мне не нравится понятие “решающий матч“, это просто очень важный поединок“, - приводит слова Сетьена As.
Напомним, матч Реал - Барселона состоится в Мадриде на Сантьяго Бернабеу в воскресенье, 1 марта.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.
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