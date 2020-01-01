Зидан определился с заявкой Реала на матч против Барселоны
Мадридский Реал опубликовал заявку на матч против Барселоны в рамках чемпионата Испнаии.
Главный тренер “сливочных“ Зинедин Зидан включил в список 19 футболистов, в том числе и Мариано Диас, который в текущем сезоне ни разу не сыграл в Ла Лиге. А вот Лука Йович остался вне заявки Королевского клуба.
Заявка Реала на матч против Барселоны:
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Тони Фуйдиас.
Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско.
Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Мариано Диас, Винисиус Жуниор.
Ранее Барселона огласила свою заявку на Эль Класико.
Напомним, матч Реал - Барселона состоится в Мадриде на Сантьяго Бернабеу в воскресенье, 1 марта.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.
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