Зидан определился с заявкой Реала на матч против Барселоны

Наставник Королевского клуба выбрал 19 игроков, которые могут появиться на поле в Эль Класико.

Мадридский Реал опубликовал заявку на матч против Барселоны в рамках чемпионата Испнаии.

Главный тренер “сливочных“ Зинедин Зидан включил в список 19 футболистов, в том числе и Мариано Диас, который в текущем сезоне ни разу не сыграл в Ла Лиге. А вот Лука Йович остался вне заявки Королевского клуба.

Заявка Реала на матч против Барселоны:

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Тони Фуйдиас.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско.

Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Мариано Диас, Винисиус Жуниор.

Ранее Барселона огласила свою заявку на Эль Класико.

Напомним, матч Реал - Барселона состоится в Мадриде на Сантьяго Бернабеу в воскресенье, 1 марта.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на эту встречу.