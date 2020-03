Льюис Хэмилтон сделал прогноз на Эль Класико

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон поделился своим прогнозом на центральный матч очередного тура Ла Лиги - поединок между Реалом и Барселоной.

“Мой прогноз на Эль Класико - 3:1 в пользу Барселоны“, - сказал гонщик.

Отметим, что Хэмилтон - фанат “сине-гранатовых“, и каталонский клуб прислал Льюису в подарок фирменную футболку.

“Огромное спасибо Барселоне за футболку. Я ваш фанат и буду болеть за вас в Эль Класико. Visca El Barca“, - написал Хэмилтон на своей страничке в Twitter.

Huge thanks to @FCBarcelona for sending me the team shirt. I’m a massive fan and i’ll be rooting for you guys tomorrow in El Clásico.

Visca El Barca 💪🏾⚽️ pic.twitter.com/CGHHlXBpBW