Фанаты Райо Вальекано называли Зозулю коммунистом во время матча с Альбасете

Украинец вновь подвергся оскорблениям со стороны болельщиков Райо Вальекано.

В субботу, 29 февраля, в рамках 30-го тура Сегунды Альбасете на своем поле принимал Райо Вальекано.

В стартовом составе хозяев поля появился украинец Роман Зозуля, которого недолюбливают фанаты Райо. Так, во время предыдущей встречи команд, болельщики называли футболиста нацистом. Судья был вынужден остановить матч, а клуб понес наказание.

В этом поединке болельщики вновь отличились - теперь они скандировали "Зозуля - коммунист". Тем не менее, матч был сыгран полностью и завершился вничью - 1:1. Роман провел на поле 75 минут.

🗣️Primeros cánticos de los Ultras del Rayo a Zozulya:



🎶"Es comunista, Zozulya es comunista".#AlbaceteRayo pic.twitter.com/bkjQByrgAz — Tiempo de Juego (@tjcope) February 29, 2020

Ранее сообщалось, что Райо Вальекано обратился в CAS по делу Зозули.