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Фанаты Райо Вальекано называли Зозулю коммунистом во время матча с Альбасете

Комментариев: 2
Украинец вновь подвергся оскорблениям со стороны болельщиков Райо Вальекано.
Роман Зозуля
Роман Зозуля
albacetebalompie.es

В субботу, 29 февраля, в рамках 30-го тура Сегунды Альбасете на своем поле принимал Райо Вальекано.

В стартовом составе хозяев поля появился украинец Роман Зозуля, которого недолюбливают фанаты Райо. Так, во время предыдущей встречи команд, болельщики называли футболиста нацистом. Судья был вынужден остановить матч, а клуб понес наказание.

В этом поединке болельщики вновь отличились - теперь они скандировали "Зозуля - коммунист". Тем не менее, матч был сыгран полностью и завершился вничью - 1:1. Роман провел на поле 75 минут.

Ранее сообщалось, что Райо Вальекано обратился в CAS по делу Зозули.

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Теги: Роман Зозуля, Альбасете, Райо Вальекано, Сегунда, Испания, футбол
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Комментариев (2)
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Распятый_мальчик    01.03.2020, 11:23
Оценка:  0
Распятый_мальчик
Даже, упоротые фаны Райо понимают, что "нацист" и "коммунист" - это слова-синонимы. А, поскольку, они являются коммунистами, чего и не скрывают, то ненавидят человека, который борется с неонацизмом!
гость  (аноним)  01.03.2020, 11:21
Оценка:  0
гость
Дипилы как всегда несут полную чушь. Вообще не понимают что лепят
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