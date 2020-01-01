Валенсия - Бетис 2:1 видео голов и обзор матча Ла Лиги
В матче 26-го тура чемпионата Испании Валенсия на своем поле сумела обыграть Бетис со счетом 2:1.
Голами в стане хозяев поля отличились Кевин Гамейро и Дани Парехо, а у "гелиополитов" гол себе в актив записал Лорен Морон.
Эта победа позволила "летучим мышам" подняться на седьмую строчку, однако их догнать по очкам может Вильярреал, если сегодня обыграет Атлетик.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Валенсия - Бетис:
Валенсия - Бетис 2:1
Голы: Гамейро, 60, Парехо, 89 - Морон, 90+3.
Валенсия: Силлессен - Васс, Паулиста, Диахаби, Гайя - Ферран Торрес(Собрино, 88), Парехо, Кондогбия, Солер - Гамейро (Черышев, 74), Гомес (Гедеш, 46).
Бетис: Роблес - Эмерсон, Манди, Сидней, Морено - Эдгар Гонсалес (Аленья, 72) - Фекир, Каналес, Гуардадо (Морон, 82), Хоакин (Тельо, 72) - Иглесиас.
Предупреждения: Кондогбия, Гайя - Морено, Эмерсон, Гуардадо.
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