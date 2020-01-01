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Зидан: Реал будет в чемпионской гонке, даже если проиграет Барселоне

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Наставник Реала уверен, что его команда способна улучшить свое нынешнее положение.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал матч против Барселоны, который состоится 1 марта в рамках чемпионата Испании.

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"У нас сейчас не лучшие результаты, но так случается. Мы знаем, что способны изменить положение дел. Наша команда хороша, и нас поддерживают фанаты.

Все наши игры важны, и в матче с Барселоной также на кону три очка. Но это особенный поединок, и мы постараемся сделать все, чтобы выиграть его.

Впереди нас ожидают и другие поединки. Еще будет 12 матчей, так что Реал будет в чемпионской гонке, даже если проиграет Барселоне", - цитирует Зидана AS.

Ранее о матче Реал - Барселона высказался наставник каталонцев Кике Сетьен.

Напомним, матч Реал - Барселона состоится в Мадриде на Сантьяго Бернабеу в воскресенье, 1 марта. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на эту встречу.

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Теги: Зинедин Зидан, Реал, Реал Мадрид, Барселона, Эль-Класико, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании, Эль Класико
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