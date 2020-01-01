Зидан: Реал будет в чемпионской гонке, даже если проиграет Барселоне

Наставник Реала уверен, что его команда способна улучшить свое нынешнее положение.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал матч против Барселоны, который состоится 1 марта в рамках чемпионата Испании.

Читай также: Реал - Барселона: где смотреть матч чемпионата Испании

"У нас сейчас не лучшие результаты, но так случается. Мы знаем, что способны изменить положение дел. Наша команда хороша, и нас поддерживают фанаты.

Все наши игры важны, и в матче с Барселоной также на кону три очка. Но это особенный поединок, и мы постараемся сделать все, чтобы выиграть его.

Впереди нас ожидают и другие поединки. Еще будет 12 матчей, так что Реал будет в чемпионской гонке, даже если проиграет Барселоне", - цитирует Зидана AS.

Ранее о матче Реал - Барселона высказался наставник каталонцев Кике Сетьен.

Напомним, матч Реал - Барселона состоится в Мадриде на Сантьяго Бернабеу в воскресенье, 1 марта. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на эту встречу.