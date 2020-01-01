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Сетьен - об Эль-Класико: Раньше я видел подобные матчи по телевизору или на трибунах

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Наставник "сине-гранатовых" прокомментировал предстоящий матч против мадридского клуба.
Кике Сетьен
Кике Сетьен
Getty Images

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился ожиданиями от предстоящего поединка против мадридского Реала.

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"Сейчас не имеет значение прошлое, ведь каждый матч отличается. Для нас крайне важен этот поединок, чтобы укрепить свое лидерство. Это ключевая игра, хоть и не решающая. Для Реала этот поединок важнее, ведь мы имеем возможность оторваться на пять очков.

Раньше я видел подобные матчи только по телевизору или на трибунах. Это особенные игры. Если мы выиграем, то я буду больше рад за фанатов, чем за себя. Знаю, что на нас лежит ответственность, и не только в это матче", - цитирует Сетьена Marca.

Ранее сообщалось, что Барселона объявила заявку на матч против Реала.

Напомним, матч Реал - Барселона состоится в Мадриде на Сантьяго Бернабеу в воскресенье, 1 марта. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на эту встречу.

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Теги: Кике Сетьен, Барселона, Реал, Реал Мадрид, Эль-Класико, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании, Эль Класико
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