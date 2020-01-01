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Стала известна заявка Барселоны на Эль-Класико

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Каталонцы определились с составом на матч против мадридского клуба.
Барселона огласила заявку на Эль-Класико
Барселона огласила заявку на Эль-Класико
Getty Images

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен определился со списком игроков, которые смогут сыграть в важном поединке Ла Лиге против Реала.

В заявку "сине-гранатовых" попали 18 футболистов, в том числе и защитник Жорди Альба, который восстановился после травмы.

Заявка Барселоны на Эль-Класико:

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето;

Защитники: Нельсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Ленгле, Хорди Альба, Самюэль Умтити, Хуниор Фирпо;

Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Артур, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Алекс Кольядо;

Нападающие: Лионель Месси, Антуан Гризманн, Мартин Брайтуэйт, Анссумане Фати.

Матч Реал - Барселона состоится в Мадриде на Сантьяго Бернабеу в воскресенье, 1 марта. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на эту встречу.

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Теги: Барселона, Реал, Реал Мадрид, Эль-Класико, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, Эль Класико, футбол
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