Суарес: Я уже два года прошу Барселону купить мне замену
Нападающий Барселоны Луис Суарес прокомментировал возможный трансфер Лаутаро Мартинеса из Интера в каталонский клуб.
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“Лаутаро - талантливый футболист, который играет на очень высоком уровне. Решение по поводу трансфера принимает руководство, а не игроки. Я уже два года говорю, что было бы хорошо пригласить в Барселону молодого нападающего, который мог бы приступить к адаптации и обучению до того, как я уйду из клуба.
Когда играешь, то можно ощутить, что уже давно пора на покой. Таков футбол. Полезно привлекать новых футболистов в команду, ведь это создает конкурентоспособную среду и пробуждает новый интерес к возможности играть в футбол.
Я знаю, сколько мне лет, и понимаю, что карьера близится к завершению. Конкуренция полезна для здоровья и для команды“, - цитирует Суареса RAC1.
Ранее сообщалось, что Суарес может восстановиться ранее установленных сроков.
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