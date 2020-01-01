Рамос: Месси - один из лучших в истории футбола

Испанский футболист испытывает огромное уважение к аргентинцу.

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос поделился мнением по поводу Лионеля Месси в преддверии Эль-Класико.

“Я очень уважаю Месси. Он является одним из величайших футболистов в истории. Испытываю к нему огромное уважение. Я очень надеюсь, что в воскресенье будет не его день. Тогда это будет означать, что мы выполнили свою работу отменно.

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Будет лучше, если Реал добудет хороший результат. Как профессионал, я желаю Лионелю всего наилучшего, но только до тех пор, пока это не будет сказывать на нас негативно.

Это сложно говорить, но я испытываю к нему максимальное уважение. Он - один из лучших в истории“, - приводит слова Рамоса Goal со ссылкой на пресс-службу Примеры.

Поединок Реала и Барселоны состоится в воскресенье, 1 марта. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.

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