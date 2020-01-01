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Реал - Барселона: где смотреть матч чемпионата Испании

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Реал примет Барселону в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Узнайте, где смотреть это противостояние в прямом эфире.
Реал - Барселона: где смотреть матч
Реал - Барселона: где смотреть матч
Getty Images

В воскресенье, 1 марта, состоится главный матч испанского чемпионата - Эль-Класико. Реал примет Барселону в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Встреча состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени. Где смотреть матч Реал - Барселона? В Украине прямую трансляцию будет вести телеканал Футбол 2. Также это противостояние покажет российский канал МАТЧ! Футбол 1.

Кроме того, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Реал - Барселона, которая начнется 1 марта в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что “сливочные“ сейчас находятся на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей Барселона на 2 пункта.

По мнению букмекеров, небольшое преимущество в этом поединке у хозяев поля.

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Теги: Реал, Эль-Класико, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Реал Мадрид, Эль Класико, футбол, Ла Лига, чемпионат Испании
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