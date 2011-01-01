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Рамос: Мы можем говорить все, что думаем про арбитров

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Футболисты живут в демократической стране.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Футболист мадридского Реала Серхио Рамос прокомментировал свои слова про судьей в матче с Леванте (1:0). Испанец заявил, что его раздражают арбитры.

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“Я не считаю, что сказал что-то неуместное или неуважительное. Мы живем в демократической стране и можем говорить все, что думаем. Я не думаю, что нарушил границу через которую нельзя переступать.

Я не чувствую того, что меня кто-то преследуют. Философия работы арбитров в Европе отличается от испанской, там судьи более снисходительны к некоторым вещам. 

Я забочусь об отношениях с судьями. За исключением этого эпизода после матча с Леванте, который я считаю скорее личным. Я считаю, что у меня хорошие отношения с арбитрами“, - приводит слова Рамоса Mundo Deportivo.

Отметим, что Реал не спешит подписывать контракт с Рамосом.

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Теги: Серхио Рамос, Реал Мадрид, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании по футболу
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