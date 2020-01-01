Крооc: Мне оставалось поставить только подпись, чтобы я перешел в МЮ

В услугах полузащитника был лично заинтересован тренер команды.

Футболист мадридского Реала Тони Кроос рассказал, что мог оказаться в АПЛ.

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“Мы с Дэвидом Мойесом обсудили все условия контракта, нам оставалось только подписать соглашение. Но после этого Мойес был уволен, а на его место пришел Луи ван Гаал. Такие события усложнили все.

Ван Гаал нуждался во времени, чтобы построить свой проект. Я некоторое время ничего не слышал от Юнайтед и у меня появились сомнения по поводу перехода. После начался чемпионат мира и мне позвонил Карло Анчелотти“, - рассказал Кроос для The Athletic.

Отметим, что в летнее трансферное окно Манчестер Юнайтед предлагал за немецкого футболиста огромную сумму.